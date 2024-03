Tchad : Les avis de coupure d'électricité/d'eau ne seront plus justifiés jusqu'à la fin de l'année

Il s'agit d'une annonce du ministère des Finances et du Budget à travers une circulaire prise sur instruction du Président de transition. En guise de mesures d'allègement face à la cherté de la vie, les avis de coupure ou les coupures effectuées par la SNE/STE en raison du non-paiement des factures par les ménages pour leur consommation domestique ne seront plus justifiés, sauf dans les cas où les limites sociales et mensuelles sont dépassées (300 kWh et 15 m2).