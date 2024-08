Tchad : Les cabines téléphoniques, un service essentiel pour les populations

Les cabines téléphoniques occupent une place essentielle dans la vie quotidienne des Tchadiens en proposant divers services tels que la recharge de batteries, la recharge de crédits téléphoniques et la vente d'accessoires. Leur importance est d'autant plus marquée dans un pays où l'accès aux services de télécommunication reste souvent limité.



Recharge de Batteries

La possibilité de recharger les batteries de téléphone est cruciale, surtout dans un contexte de pannes d'électricité fréquentes. Par exemple, Senoussi, un résident du 7ème arrondissement, explique qu'il préfère recharger son téléphone dans les cabines, car il ne fait pas confiance à l'électricité locale.



Pour Toma Mahamat, commerçante, ces cabines permettent de maintenir l’intérêt des enfants grâce à leurs jeux sur mobile, en compensant le manque d'électricité à la maison. Cela illustre comment ces services répondent à des besoins quotidiens.



Recharge de Crédits Téléphoniques

Les cabines offrent également une solution rapide pour recharger les crédits téléphoniques, permettant ainsi aux utilisateurs de rester en contact avec leurs proches, tant au niveau local qu'international. Dans un pays où les appels sont essentiels pour maintenir des liens familiaux, cette fonctionnalité est vitale.



En résumé, les cabines téléphoniques jouent un rôle fondamental dans la communication quotidienne des habitants du Tchad. Elles offrent des solutions pratiques et accessibles, permettant aux utilisateurs de recharger leurs téléphones et crédits, tout en contribuant à leur connectivité dans un contexte où les infrastructures peuvent faire défaut.