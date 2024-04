Tchad : Les employés de la Nouvelle Société Textile du Tchad revendiquent plus de 16 mois d'arriérés de salaire

La crise financière a laissé les employés dans une situation difficile, et malgré les promesses de résolution, rien n'a été fait jusqu'à présent. Ils demandent également le départ sans délai du directeur général. Cette assemblée générale leur permet de faire entendre leur voix et de se soutenir mutuellement pour prendre des décisions collectives en matière de rémunération et de conditions de travail.



Une copie du compte rendu de cette assemblée générale a été remise au Conseil des Sages de la Province du Moyen-Chari. Ils espèrent ainsi engager des discussions avec les autorités et la direction générale pour trouver des solutions à cette situation préoccupante.



La situation actuelle des employés NSTT est extrêmement préoccupante. Le non-paiement prolongé des salaires a un impact considérable sur leur vie quotidienne, mettant en péril leur capacité à subvenir à leurs besoins essentiels tels que se nourrir et payer un logement décent.



Il est essentiel que la direction prenne rapidement des mesures pour résoudre ce problème financier afin d'éviter une détérioration supplémentaire du bien-être mental et physique des employés. En outre, il est impératif qu'une enquête approfondie soit menée pour comprendre comment une telle situation a pu se produire en premier lieu.