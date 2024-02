Tchad : Les fabricants de briques et l’administration du Moyen-Chari enterrent la hache de guerre

L'objectif de cette réunion est de faire la lumière sur une mésentente qui prévaut entre les fabricants de briques et les responsables de certains services tels que le service des mines et celui des eaux et forêts de la province du Moyen-Chari. Il s'agit d'une mésentente concernant les taxes exorbitantes que les fabricants des briques doivent verser à ces deux services.



Au cours de cette rencontre, le Secrétaire Général de la Province du Moyen-Chari a demandé aux deux parties l'entente et la négociation pour la bonne marche de ce commerce qui contribue au développement socio-économique de la ville verte et aussi lutte efficacement contre le chômage chez certains jeunes de la province.



Quant au délégué des mines et de la géologie du Sud-Est, Douzounet Pallaye, il a déploré le calvaire que traversent ces briquetiers vis-à-vis de certains responsables des services bien qu'ils contribuent au développement et réduisent le taux de chômage en milieu jeune. « Si un de mes agents vous amende sans qu'il ne vous présente pas un reçu, ne payez pas et faites tout pour m'informer. Normalement lorsqu'on paie une taxe, vous devriez absolument avoir un reçu justificatif afin que cet argent entre au trésor public » a précisé le délégué.