Tchad : Les félicitations de la Hongrie suite à l’élection de Mahamat Idriss Deby Itno

Dans un tweet publié le 12 mai, Orbán Viktor a également affirmé que la Hongrie continuerait à soutenir le Tchad dans son travail vital visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel. Il a souligné que cet engagement se poursuivrait tout au long de la prochaine présidence hongroise de l'Union européenne.



Les félicitations envoyées par Orbán Viktor témoignent du respect et de l'admiration qu'il porte au Président Mahamat Idriss Deby Itno ainsi qu'à tout le peuple tchadien pour leur participation active et pacifique lors des élections. Ce geste démontre également l'intérêt marqué par la Hongrie pour soutenir le Tchad dans ses efforts visant à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel.



La déclaration d'Orbán Viktor souligne l'importance accordée par la Hongrie au processus de transition en cours au Tchad. Cela témoigne de leur volonté de participer activement aux efforts internationaux visant à soutenir le développement démocratique et politique du pays.



Cette déclaration intervient alors que la Hongrie se prépare à assumer la présidence de l’Union européenne en juillet 2024, période durant laquelle elle envisage de se focaliser sur les enjeux de sécurité dans la région stratégique du Sahel.