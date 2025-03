Tchad : Les femmes du Ministère des Infrastructures font un geste de solidarité envers les enfants de SOS Villages d'Enfants

Dans le cadre des célébrations de la SENAFET 2025, les femmes du Ministère des Infrastructures du Désenclavement et de l'Entretien Routier ont manifesté leur engagement social en faveur des plus vulnérables. Elles ont ainsi remis un don important aux enfants de SOS Villages d'Enfants, témoignant de leur solidarité et de leur soutien envers les jeunes en difficulté.



Le don, composé de vivres, de vêtements et de matériel scolaire, vise à contribuer au bien-être et à l'éducation des enfants. Lors de la cérémonie de remise, les représentantes du ministère ont réaffirmé leur volonté de s'impliquer activement dans les actions en faveur de l'enfance.



Les responsables de SOS Villages d'Enfants ont exprimé leur profonde gratitude pour ce geste généreux, soulignant l'importance de telles initiatives pour l'avenir des jeunes bénéficiaires. Ils ont mis en avant l'impact positif de ce don sur la vie quotidienne des enfants et leur développement.