Tchad : Les fidèles musulmans de Mao célèbrent l'Aïd el-Fitr dans la joie et la ferveur

Ce dimanche 30 mars 2025, les fidèles musulmans de Mao, le chef-lieu de la Province du Kanem au Tchad, ont célébré l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan. Cette fête s'est tenue à la place de l'indépendance, en présence de nombreuses personnalités, dont le Délégué Général du Gouvernement, le général Asseif Mahamat Assouni, et le Sultan du Kanem, Sa Majesté Alifa Mouta Zezerti, ainsi que des autorités administratives, civiles, militaires, et des membres de la population locale. La prière a débuté à 07h40, dès l'arrivée de l'imam de la mosquée. Acheikh Taher Mahamat Abakar, l'imam de la grande mosquée de Mao, a souhaité une bonne et heureuse fête à tous les fidèles. Dans son sermon, il a mis l'accent sur des valeurs essentielles telles que la paix, la cohabitation pacifique, le pardon, l'amour du prochain, et l'importance du vivre-ensemble. Après la prière, le Sultan du Kanem, accompagné des autorités locales, a présenté ses vœux au général Asseif Mahamat Assouni, qui a reçu des messages de bonheur, de santé, de paix, et de prospérité. Cette rencontre a rassemblé des conseillers provinciaux et communaux, des représentants d'organisations de la société civile et des ONG, ainsi que des opérateurs économiques et des responsables politiques. Lors de cette cérémonie, le général Asseif Mahamat Assouni a exprimé sa gratitude à tous ceux qui lui ont rendu visite. Il a également appelé chaque membre de la communauté à contribuer activement au développement de la Province du Kanem et à s'engager résolument dans le travail pour relever les défis à venir.