Tchad : Les indicateurs de gouvernance des migrations validés sous réserve à Bol, province du Lac

L'atelier avait pour objectif de renforcer la compréhension et la propriété des IGM parmi les principaux intervenants de Bol. Les participants ont participé à des discussions et à l'analyse du rapport local de l'IGM, en identifiant des domaines à améliorer et à valider.



La validation du rapport local de l'IGM, avec des ajustements mineurs, représente une étape importante vers l'amélioration de la gouvernance des migrations à Bol.

L'atelier a favorisé la collaboration et le dialogue entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des migrations à Bol. Le rapport de l'OMI (Organisation mondiale d’immigration) local validé servira d'outil précieux pour informer des politiques et pratiques en matière de migration fondées sur des éléments de preuve.



Les efforts collectifs déployés à Bol pour améliorer la gouvernance des migrations contribuent à promouvoir une migration ordonnée, sûre et régulière.



La validation du rapport local devrait être suivie de mesures concrètes visant à combler les lacunes identifiées et à renforcer la gouvernance des migrations à Bol. L'engagement continu et la collaboration entre les parties prenantes seront essentielles pour assurer la mise en œuvre effective du cadre de l'OMI et pour obtenir des résultats positifs pour les migrants et la communauté.



Dans l'ensemble, l'atelier de l'IGM à Bol représente une étape positive vers le renforcement de la gouvernance des migrations dans la région. Le rapport de l'IGM local validé et l'engagement des parties prenantes à relever les défis identifiés constituent une base prometteuse pour l'amélioration des pratiques de gestion des migrations à Bol.