Tchad: Les inquiétudes de la CTDDH suite à l'arrestation de Baradine Berdeye

Selon des sources de la Convention, des dizaines de militaires armés l'auraient amené vers une destination inconnue. Certaines sources affirment qu'il serait conduit à l'Agence Nationale de Sécurité de l'Etat (ANSE).



La CTDDH dénonce fermement cette arrestation et appelle à la remise de M. Baradine Berdeye à la justice, s'il lui est reproché quelque chose, dans le respect des libertés et des droits de l'homme.



Il est essentiel que chaque individu ait le droit d'être traité équitablement devant la loi et que ses droits fondamentaux soient respectés. L'arrestation arbitraire d'un défenseur des droits humains comme M. Baradine Berdeye est une violation flagrante du droit international et constitue une atteinte aux principes démocratiques sur lesquels repose notre société.



En tant qu'organisation engagée dans la protection et la promotion des droits humains au Tchad, la CTDDH considère cette arrestation comme un acte répréhensible qui porte atteinte à toute tentative sérieuse d'établir un État démocratique respectueux du principe d'état de droit.



Cette arrestation suscite également une vive préoccupation quant aux conditions générales relatives au respect des libertés civiles au Tchad. La CTDDH appelle donc également les autorités tchadiennes à mettre fin aux pratiques arbitraires visant les défenseurs des droits humains ainsi qu'à garantir leur sécurité lorsqu'ils exercent leurs activités légitimes.