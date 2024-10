Tchad : Les jeunes de Barh El Gazel donnent un coup de neuf à l'hôpital provincial

Motivés par le désir d'améliorer les conditions d'hygiène et de travail au sein de l'hôpital, les jeunes de Barh El Gazel ont montré l'exemple en investissant leur temps et leur énergie dans cette action citoyenne.

La participation du maire de la commune et du directeur général du district témoigne du soutien des autorités locales à cette initiative et encourage d'autres actions similaires.



Le nettoyage en profondeur des locaux de l'hôpital a permis d'améliorer les conditions d'hygiène, réduisant ainsi les risques d'infection et favorisant la guérison des patients.



Cette action valorisante redore l'image de la jeunesse tchadienne, souvent associée à des problèmes sociaux.

L'initiative des jeunes de Barh El Gazel est un appel à tous les citoyens à s'impliquer dans l'amélioration de leur environnement.

Le maire de la commune a encouragé les jeunes à pérenniser cette initiative et à la transformer en un projet à long terme.



Le succès de cette opération pourrait inciter les jeunes à s'engager dans d'autres actions citoyennes, telles que la sensibilisation à l'environnement, la lutte contre l'illettrisme ou encore l'aide aux personnes vulnérables.



L'opération de nettoyage de l'hôpital provincial de Moussoro est un exemple inspirant de l'engagement citoyen des jeunes tchadiens. Elle démontre que la jeunesse peut être un moteur de changement positif dans la société. Il est à espérer que cette initiative suscitera de nombreuses vocations et encouragera d'autres jeunes à s'impliquer dans des actions similaires.