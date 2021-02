Tchad : Les jeunes de la société civile du Batha soutiennent la candidature du président Deby

L'Association des jeunes de la société civile et le cadre de réflexion des jeunes du Batha soutiennent la candidature du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, à l'élection présidentielle de 2021. C’était au cours d'un point de presse tenu ce 5 février 2021 à Ati.



Au nom de tous les membres de l'Association et le cadre de réflexion des jeunes du Batha, le président Djarat Bourma Djarat appelle à la candidature du président Deby pour l’élection présidentielle de 2021. Selon lui, « les jeunes devront opter pour le candidat qui est capable de présenter et de porter leurs attentes. Ils doivent éviter des choix hasardeux qui seront autant des sauts dans l’inconnu, susceptibles d’hypothéquer définitivement leur avenir ».



Présentant le Maréchal du Tchad comme l’homme qu’il faut pour le Tchad, Djarat Bourma Djarat rappelle aux jeunes, hommes politiques et du monde associatif que les Tchadiens doivent avoir en mémoire que le pays a connu la paix, la stabilité et le développement grâce au Maréchal du Idriss Deby Itno.