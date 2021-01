Tchad : Les jeunes du CONAJEPDT opposés à un 6ème mandat d'Idriss Déby

Dans un communiqué rendu public le 28 janvier dernier, et signé du coordonnateur national, Mahamat Oumar Ibrahim, la Coordination Nationale des Jeunes pour la Paix et le Développement au Tchad (CONAJEPDT) « appelle les citoyens tchadiens épris de paix, de justice, et de développement pour le Tchad, à s’unir pour barrer la route du sixième mandat au Maréchal Idris Déby Itno, et exiger une alternance pacifique pour la première fois » au Tchad.



En effet, la CONAJEPDT estime que « pour la cohésion des Tchadiens et le développement socio-économique, le président Déby doit organiser une alternance pacifique en avril 2021 ». Cet acte, selon la Coordination des jeunes, permettra alors à l’homme d’Etat, d’entrer dans l’histoire, non sans jeter les bases d’un Tchad nouveau.



En tant que première force sociale de la jeunesse, la CONAJEPDT entend s’associer aux forces vives de la nation pour des actions citoyennes pacifiques, afin d’exiger le respect des aspirations légitimes pour cette alternance pacifique envisagée au sommet de l’Etat. C’est ainsi que les jeunes de la CONAJEPDT apportent leur soutien à la marche pacifique pour la justice, l’inclusion et l’alternance du 6 février 2021, lancée par le parti politique des Transformateurs