Tchad : Les jeunes du Mandoul et du Moyen-Chari unissent leurs efforts pour sauver des vies

Face à la pénurie de sang qui touche de plus en plus la région, l’Union des diplômés, étudiants et élèves du Mandoul et du Moyen-Chari pour la Culture et le Développement a pris l’initiative d’organiser une collecte de sang au profit de l’Hôpital Provincial de Sarh.



Cette opération, qui a mobilisé un grand nombre de jeunes, répond à un besoin urgent en matière de santé publique. En effet, comme l’a souligné Solet Danaï, président de l’union, l’anémie, notamment chez les enfants, est un problème de santé majeur dans la région. « Ce don de sang est un geste simple mais essentiel pour sauver des vies », a-t-il déclaré.



L’Hôpital Provincial de Sarh, confronté à une demande croissante en produits sanguins, a salué cette initiative citoyenne. Mme Haroun Madjimta, cheffe de service du laboratoire, a exprimé sa gratitude envers les donneurs, soulignant que ce geste contribuera à renforcer les réserves de l’hôpital. « Chaque goutte de sang compte », a-t-elle affirmé.



Youssouf Mamaï, directeur de l’hôpital, s’est félicité de ce partenariat avec la jeunesse. Il a appelé les autres organisations et la population à suivre cet exemple et à participer aux prochaines collectes de sang.



Cette action s’inscrit dans une démarche plus globale de l’Union des diplômés, étudiants et élèves du Mandoul et du Moyen-Chari, qui souhaite contribuer au développement de sa région. L’association mène régulièrement des actions de sensibilisation et de soutien dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement.



Ce don de sang est une preuve tangible de la solidarité et de l’engagement des jeunes de la région du Mandoul et du Moyen-Chari. Il démontre que chacun peut contribuer à améliorer la santé de sa communauté.