Tchad : Les jeunes du parti UNDR rejettent le candidat de l’Alliance Victoire

Dans un communiqué de presse signé par la 1er vice-président, chargé de la communication et des relations extérieures, Gebdanbe Ouateure Epaphras, le bureau exécutif de l’Union des jeunes pour le renouveau (UJR), organe des jeunes de l’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR), s’est réuni en séance extraordinaire le 9 février dernier, pour analyser ce qu’il qualifie de « manœuvres orchestrées » par certains partis sans programme politique qui ont infiltré la coalition « Alliance Victoire ».



Les jeunes de l’UJR estiment que « le changement auquel aspire le peuple tchadien est un défi primordial pour tout militant de l’UNDR. Il ne saurait donc être modulé, négocié et biaisé par qui que ce soit. Les multiples réactions des structures de base exprimant leurs mécontentements sont légitimes et doivent faire l’objet d’une attention soutenue ».



Cela étant, après analyse soutenue et des débats houleux, l’UJR, fidèle aux idéaux de la social-démocratie que prône l’UNDR, juge fondées les réactions de ses comités provinciaux, départementaux et locaux. Par conséquent, elle « rejette en bloc la désignation d’un candidat sous-marin du MPS par la coalition Alliance Victoire ». De même, elle exige le retrait immédiat de l’UNDR de l’Alliance Victoire, et demande au bureau exécutif et au président national, d’engager dans un bref délai, des négociations pour une nouvelle alliance. Il s’agira alors « d’investir un candidat crédible, capable d’apporter le changement tant attendu par le peuple tchadien ».



Enfin, l’UJR invite ses militants et l’ensemble de la jeunesse tchadienne à demeurer sereins et vigilants, en attente du mot d’ordre de la direction du parti. Il faut rappeler que l’Alliance Victoire est un regroupement d’au moins 16 partis politiques, pour une candidature unique de l’opposition à l’élection présidentielle d’avril 2021. Me Bongoro Théophile a ainsi été désigné comme candidat pour représenter l’Alliance.