Les opérations de vote se déroulent dans de bonnes conditions sur l'ensemble du territoire, avec une forte affluence des électeurs dans les bureaux de vote à travers le pays.



Du côté du camp du candidat Mahamat Idriss Deby, l’on se montre très confiant et serein : "les tendances observées sont favorables au candidat de la coalition Tous pour un Tchad Uni."



À Moundou, un incident malheureux a causé la mort d'un homme. Les autorités militaires ont appréhendé les auteurs, qui seront traduits en justice.



Cette élection marque un moment historique pour le Tchad, symbolisant la fin d'une transition de trois ans et le retour triomphal à l'ordre constitutionnel.



Dans les états-majors, l'ambiance monte. "Il est à noter que le camp du candidat MIDI mène la course grâce à son expérience et son poids, soutenu par 231 partis politiques", assurent les équipes du candidat de la coalition Tous pour un Tchad Uni.



Espérons en cette mi-journée que le reste du scrutin se déroulera dans la même atmosphère, permettant au Tchad d'en sortir honoré !