Tchad : « Les orphelins », une nouvelle plateforme des diplômés sans emploi

L'intégration du 30 décembre 2022 suscite tant de critiques et d'indignation. Elle a provoqué la naissance d'une nouvelle plateforme des diplômés sans emploi, dénommée « Les orphelins ». La plateforme a démarré l'année 2023 avec un point de presse ce 4 janvier, à la radio FM liberté.



Les jeunes au chômage ont décidé de revendiquer et dénoncer les pratiques qui n'encouragent pas le vivre-ensemble.



« Nous notons quelques pratiques malsaines qui se passent au sein du ministère de la Fonction publique, via la commission mise sur pied pour l'intégration des jeunes diplômés. Ces pratiques sont le népotisme, le régionalisme, la discrimination, le marchandage, le clientélisme, le copinage et le clanisme qui planent au-dessous de l'administration tchadienne », selon le porte-parole de la plateforme, Dieudonné Pircolossou Saoul.



Il déplore également le non-respect des critères d'intégration et demande l'intervention du Premier ministre de Transition, auprès de la commission en charge de recrutement des jeunes diplômés.



« Si rien n'est fait », la plateforme entend mener « des actions de grande envergure sur toute l'étendue du territoire ».