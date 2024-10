Tchad : Les professionnels de la Radio de Mongo à l'école du perfectionnement

La radio communautaire de Mongo joue un rôle essentiel dans la vie de la communauté en diffusant des informations, en sensibilisant sur les enjeux locaux et en favorisant le dialogue.



Cet atelier de recyclage s'inscrit dans une démarche de perfectionnement continu visant à améliorer la qualité des programmes et à mieux répondre aux attentes des auditeurs.



Le directeur de la radio a présenté un bilan des activités de la radio, rappelant ses objectifs et les défis à relever. Les différents intervenants ont partagé leurs connaissances et leurs expériences, permettant ainsi aux participants d'acquérir de nouvelles compétences. Les questions-réponses ont permis de créer un espace d'échange constructif entre les participants et les formateurs.



La radio communautaire doit s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de consommation des médias. Il est essentiel de maintenir un lien étroit avec la communauté en répondant à ses besoins et en lui donnant la parole.



Cet atelier de recyclage est une étape importante dans le développement de la Radio Communautaire de Mongo. En renforçant les compétences de son personnel, la radio est mieux équipée pour jouer pleinement son rôle d'acteur de développement local.