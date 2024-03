Tchad : Les progrès remarquables du stade omnisports de Mandjafa

D'après le directeur de la société Shaanxi Construction Engineering Group Co (SCEGC), Li Zih, chef du projet, malgré les difficultés, ils ont réussi à couler 42 000 m³ de béton et à utiliser 400 000 pièces de parpaings pour la construction. Ils ont également acheté plus de 20 000 tonnes de ciment, plus de 50 000 m³ de sable et plus de70 000 tonnes de gravier. Ces efforts contribuent au développement économique du Tchad.



Ce projet permettra désormais au Tchad d'organiser des grandes manifestations sportives tant au niveau national qu'international. Le stade offrira aux sportifs tchadiens un espace moderne et adapté pour pratiquer leur discipline favorite dans des conditions optimales.



Grâce à sa capacité d'accueil importante, il sera possible d'accueillir des compétitions internationales mettant en lumière le talent des athlètes tchadiens sur la scène mondiale.



De plus, ce stade constituera également un lieu emblématique pouvant accueillir divers événements culturels et artistiques. Il deviendra ainsi un véritable symbole du dynamisme culturel du pays.



En outre, cet investissement chinois dans l'infrastructure sportive témoigne aussi d'une coopération bilatérale solide entre la République Populaire Chinoise et le Tchad. Cette collaboration permet non seulement l'échange culturel entre les deux pays mais renforce également leur relation économique mutuellement bénéfique.