Tchad : Les retraités, veuves et orphelins exigent le paiement intégral des arriérés de pensions

Ce samedi 24 août 2024, le collectif des avocats représentant les retraités militaires et civils, veuves et orphelins a organisé un point de presse à la FM Liberté pour informer l'opinion nationale et internationale sur leurs revendications.



Plus de 200 retraités militaires et civils ont assisté à ce point de presse, désireux de connaître l’état d’avancement des réponses des autorités gouvernementales après de longues attentes concernant leurs droits. Ces personnes âgées attendent depuis longtemps l'application des lois adoptées en leur faveur, qui visent à leur garantir une vie paisible et honorable en reconnaissance des nombreux services qu'ils ont rendus à leur pays.



Par la voix de l'un de leurs avocats, Me Donald Koumta Yandibaye, les retraités demandent le paiement régulier et mensuel des pensions à terme échu sur le plan national, le paiement intégral des arriérés de pensions, le règlement des paiements en retard, le respect du droit syndical et de la représentativité, l'arrêt des poursuites abusives contre les responsables syndicaux, ainsi que la réunification des deux caisses par la nomination de cadres compétents en matière de finance publique. Ils réclament également le départ immédiat de certains responsables de la CNRT, à savoir le PCA, les DG, et les agents comptables.



Enfin, le collectif des avocats se dit prêt et disposé à rencontrer les autorités administratives concernées, en vue de privilégier les voies amiables pour régler cette situation, sans recourir à des procédures judiciaires contraignantes.