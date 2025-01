Tchad : Les travaux de bitumage à Doba reprennent timidement : un suivi renforcé

Les travaux de bitumage des rues de Doba, lancés en juin 2023, connaissent quelques retards.



Une mission de supervision conduite par le directeur général adjoint des infrastructures des transports, Mahamat Adam Togou, s'est rendue à Doba pour évaluer l'état d'avancement des travaux de bitumage des rues. Bien que les travaux aient repris, le rythme reste lent.





Des avancées timides





Si des progrès ont été constatés sur certaines rues, notamment la rue N°13 où les travaux de fondation sont en cours, d'autres chantiers accusent du retard. La rue N°3, par exemple, ne présente qu'une avancée limitée avec la pose de quelques dalots et caniveaux.





Les raisons de ces retards





Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces retards :



La démobilisation du laboratoire : L'absence d'un laboratoire fonctionnel sur le chantier ralentit les contrôles de qualité des matériaux.

L'absence d'un laboratoire fonctionnel sur le chantier ralentit les contrôles de qualité des matériaux. Le manque de personnel et de matériel : Le nombre d'ouvriers et d'engins sur les chantiers semble insuffisant pour respecter les délais.

Le nombre d'ouvriers et d'engins sur les chantiers semble insuffisant pour respecter les délais. Des difficultés logistiques : Les conditions climatiques et l'éloignement des sources d'approvisionnement peuvent également ralentir les travaux.



Des recommandations pour accélérer le chantier





Face à cette situation, les autorités ont formulé plusieurs recommandations à l'entreprise en charge des travaux :



Remobiliser rapidement le laboratoire afin d'assurer un contrôle qualité rigoureux.

afin d'assurer un contrôle qualité rigoureux. Renforcer les équipes sur les chantiers pour accélérer le rythme des travaux.

pour accélérer le rythme des travaux. Améliorer la logistique pour assurer un approvisionnement régulier en matériaux.

pour assurer un approvisionnement régulier en matériaux. Présenter un planning détaillé des travaux afin de suivre de manière précise l'avancement du chantier.



Les enjeux de ce projet





Le bitumage des rues de Doba est un projet important pour améliorer les conditions de vie des habitants et favoriser le développement économique de la ville. Il est donc essentiel que les travaux soient menés à bien dans les délais impartis et dans le respect des normes de qualité.





Conclusion





Si les travaux de bitumage à Doba ont connu un démarrage prometteur, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour accélérer le rythme et garantir la qualité des réalisations. Les autorités tchadiennes sont déterminées à mener à bien ce projet et à offrir aux habitants de Doba des infrastructures modernes et durables.