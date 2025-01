Tchad : Les travaux de bitumage à N'Djaména sous surveillance

Le constat sur le terrain



Pénétrante Nord: Malgré le lancement des travaux, le rythme est jugé lent, avec une mobilisation insuffisante en termes d'engins et de personnel. Quartier Fondoré: Les travaux d'assainissement et de terrassement sont achevés, mais la pose des bordures accuse du retard en raison d'un manque d'engins. Prolongement du Boulevard Ibrahim Abatcha: Les travaux ont repris depuis le 16 décembre et progressent de manière satisfaisante, grâce à une mobilisation importante d'engins. Bitumage des rues de Gaoui et Gassi: La situation est plus préoccupante sur ces deux chantiers, avec une activité quasi inexistante sur certains tronçons.





Les enjeux et les défis



Ces constats mettent en évidence plusieurs enjeux :



Respect des délais: Les entreprises doivent accélérer le rythme des travaux pour respecter les délais contractuels.

Les entreprises doivent accélérer le rythme des travaux pour respecter les délais contractuels. Mobilisation des ressources: Les entreprises doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien les projets.

Les entreprises doivent disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour mener à bien les projets. Coordination des travaux: Une meilleure coordination entre les différents acteurs est nécessaire pour éviter les retards et les dysfonctionnements.

Une meilleure coordination entre les différents acteurs est nécessaire pour éviter les retards et les dysfonctionnements. Qualité des travaux: Il est essentiel de veiller à la qualité des travaux réalisés pour assurer la durabilité des infrastructures.



Les mesures prises



Face à ces constats, le Directeur Général Adjoint a formulé des instructions fermes aux entreprises, notamment :



Renforcer la mobilisation des moyens : Les entreprises doivent déployer davantage d'engins et de personnel sur les chantiers.

: Les entreprises doivent déployer davantage d'engins et de personnel sur les chantiers. Améliorer la planification des travaux : Une meilleure organisation est nécessaire pour optimiser l'utilisation des ressources.

: Une meilleure organisation est nécessaire pour optimiser l'utilisation des ressources. Assurer un suivi régulier des travaux : Des contrôles réguliers seront effectués pour s'assurer du respect des engagements.



L'importance de ces travaux



Le bitumage des rues à N'Djaména est un projet d'envergure qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, à faciliter la circulation et à renforcer l'attractivité de la capitale. Ces travaux contribueront également à développer l'économie locale en facilitant les échanges et les activités économiques.





Conclusion



La visite d'inspection a permis de faire un état des lieux précis des travaux de bitumage à N'Djaména. Les autorités ont pris les mesures nécessaires pour accélérer le rythme des travaux et garantir leur bonne réalisation. Il est à espérer que ces efforts permettront d'offrir à la population de N'Djaména des infrastructures routières modernes et performantes.