Tchad - Levée des Couleurs au Ministère de l'Eau et de l'Énergie : Un moment fort de cohésion nationale

Cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique de renforcement du sentiment patriotique et de promotion des valeurs citoyennes au sein de l'administration tchadienne.





La levée des couleurs au Ministère de l'Eau et de l'Énergie est l'occasion de rappeler les enjeux majeurs auxquels nous sommes confrontés : accès à l'eau potable dans les zones rurales, production d'énergie renouvelable, amélioration des réseaux électriques... Ensemble, nous relèverons ces défis pour un Tchad plus durable.