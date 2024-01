Tchad : Libération de huit tchadiens détenus à Porto Novo au Bénin depuis mai 2022

Les huit Tchadiens détenus à Porto Novo au Bénin depuis mai 2022 ont été libérés ce jeudi 11 janvier 2024. Ils ont été arrêtés exactement le 8 mai 2022 à la frontière du Bénin et accusés d'appartenir à une organisation terroriste, alors qu'ils sont des commerçants et des chauffeurs exerçant entre le Tchad et le Bénin. Malgré plusieurs démarches du gouvernement auprès des autorités béninoises, leur situation n'a pas changé.



C'est lors du dernier séjour au Bénin de la Secrétaire d'État aux Affaires Étrangères, Mme Kassiré Housna Isabelle, que la situation a pu être dénouée. Après avoir été reçue sur sa demande par le Procureur Spécial de la Cour de Répression, Infraction Économique et du Terrorisme (CRiET), où elle a expliqué que nos compatriotes n'ont pas raison d'être retenus puisque les enquêtes les ont innocentés. Après ces échanges fructueux, le Procureur Spécial a remis leur dossier au juge et un non-lieu a été prononcé ce 11 janvier 2024. Désormais, ils sont libres de leur mouvement.



Il y a de quoi féliciter cette libération et souhaiter bon retour au pays à ces compatriotes. Protéger et défendre la cause des compatriotes où qu'ils se trouvent constituent l'une des priorités des plus hautes autorités, à leur tête le Général Mahamat Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l'État.