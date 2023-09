Tchad / Liberté de Presse : Des organisations des médias suspendent la couverture des activités présidentielles

Manifeste pour la Liberté de la Presse au Tchad

Nous, membres de la presse privée du Tchad, unis pour la défense de la liberté de la presse et du droit à l'information, émettons cette déclaration commune pour dénoncer les entraves persistantes rencontrées dans la couverture des activités présidentielles. En effet, la Direction de la Communication Présidentielle (DGCOM) a érigé des obstacles compromettant notre bon fonctionnement.

Violence et intimidation : Nous condamnons fermement les actes de violence et

d'intimidation envers nos journalistes lors de la couverture des événements présidentiels, perpétrés par des forces de sécurité sur ordre de la DGCOM.

Restrictions injustifiées : Nous déplorons les restrictions injustifiées imposées par la

DGCOM, empêchant notre accès, nos questions et notre capture d'images lors des activités présidentielles. Cela entrave notre devoir d'informer indépendamment et équitablement le public tchadien.

Sélection partisane : Nous dénonçons la partialité de la DGCOM envers certains médias

lors de la distribution des badges d'accès, nuisant à la diversité de l'information et au pluralisme médiatique.

Menaces et chantages liés aux droits d'auteur : Nous rejetons les menaces et chantages liés aux droits d'auteur visant à réprimer notre accès à l'information d'intérêt public. Alors que les images et autres sont produites grâce au fonds public et que la personnalité du Chef de l'État est publique.

Face à ces graves atteintes à la liberté de la presse et à notre sécurité, nous,journalistes de la presse privéedu Tchad, prenons les mesures suivantes :

1. Suspension de la couverture des activités présidentielles : Nous suspendons la couverture des activités présidentielles.

2. Arrêt de toute collaboration avec la DGCOM : Nous cessons toute collaboration jusqu'à la prise des mesures concrètes garantissant notre sécurité et notre accès à l'information publique soient garanties.

Pour la défense de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, nous restons unis et déterminés.



Fait à N'Djamena, le 8 septembre 2023