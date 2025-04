Tchad-Libye : visite d'une forte délégation libyenne au Tchad

En effet, une délégation de haut rang libyenne est arrivée à N’Djamena, dans la nuit du lundi, 07 avril 2025. Conduite par le ministre libyen des Transports, Mohamed Salem Elshahubi, la délégation a été accueillie à l'Aéroport International Hassan Djamous de N'Djamena par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, accompagné pour la circonstance de Abdelkerim Idriss Deby Itno, conseiller en charge des Affaires africaines et internationales du chef de l'Etat.



Cet accueil a été suivi d'un bref entretien au salon d'honneur. L'attention particulière qu'a accordée le ministre d'État tchadien à cette mission officielle de travail, démontre l'importance de raffermissement des relations entre le Tchad et la Libye.



L'agenda de la forte délégation libyenne, dont font également partie d'autres membres du gouvernement et leurs staffs, prévoit des rencontres de travail avec les plus hautes autorités du pays. Le Tchad et la Libye sont liés par de forts liens de coopération bilatérale.