Tchad : Lions Clubs bientôt à Abéché pour promouvoir l'épanouissement des enfants

Le chef de mission par ailleurs représentant des Lions Ouest, Tchombi Getna, a animé le 26 août un point de presse dans la salle multimédia de l'École normale d'instituteurs bilingue d'Abéché pour annoncer le lancement très prochainement du programme Lions Clubs Tchad à Abéché.



Cette présence vise à s'engager aux côtés du gouvernement dans la prévention et la lutte contre la délinquance juvénile par la promotion et le développement du savoir-être, ainsi que la promotion de l'épanouissement des enfants par l'implantation de programmes d'apprentissage sociaux émotionnels.



Lions Clubs est installé au Tchad depuis 2015 et intervient dans plusieurs domaines notamment l'éducation des enfants.