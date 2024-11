Tchad - Logone Occidental : Un nouveau représentant des jeunes pour gérer les revenus pétroliers

Un tournant s’est opéré dans la gestion des 5% des revenus pétroliers alloués à la province du Logone Occidental. Djérabegoto Galion a été élu nouveau représentant des jeunes au sein du comité de gestion, lors d’une assemblée générale élective qui s’est tenue à Benoye.





Ce scrutin, marqué par une participation active de 52 électeurs issus des 13 cantons du département de Ngourkosso, a été présidé par le préfet Issaka Souni Sougoudouni. Neuf candidats s’étaient initialement présentés, témoignant de l’intérêt porté par la jeunesse à cette instance décisionnelle.







Le poste de représentant des jeunes au sein du comité de gestion des 5% des revenus pétroliers est stratégique. Il permet à la jeunesse de jouer un rôle actif dans la définition et la mise en œuvre des projets de développement de la province. Djérabegoto Galion, fort de son élection, a exprimé sa détermination à œuvrer pour le bien-être de sa communauté. « Le chemin est long et nous avons des grands défis à relever », a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une collaboration étroite entre tous les acteurs pour booster le développement du Logone Occidental.







Ce scrutin fait suite à la destitution de Me Ndilhornom Banhoudel Osée, l’ancien représentant des jeunes. Ce dernier aurait été impliqué dans des affaires de mauvaise gestion de fonds destinés aux activités sportives et aurait entretenu des relations tendues avec certains membres du comité. Ces événements ont souligné l’importance d’une gestion transparente et démocratique des ressources pétrolières.







Les habitants du Logone Occidental placent de grands espoirs en Djérabegoto Galion. Ils attendent de lui qu’il soit un porte-parole efficace de leurs préoccupations et qu’il contribue à une meilleure répartition des ressources pétrolières. Le préfet Issaka Souni Sougoudouni a, quant à lui, exhorté le nouveau représentant à faire preuve de responsabilité et de transparence dans l’exercice de ses fonctions.







Les 5% des revenus pétroliers constituent une ressource importante pour le développement des régions productrices. Leur gestion est donc un enjeu crucial. Au Logone Occidental, comme dans d’autres régions pétrolières du Tchad, la question de la répartition équitable de ces ressources et de leur utilisation optimale est au cœur des préoccupations.