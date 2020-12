Tchad : Loi constitutionnelle, le président se félicite du résultat de "la volonté populaire"

"Nous ne devons pas avoir honte ou peur de rectifier le tir si l'on est majoritairement conscient de la justesse et de la noblesse de nos agissements", a déclaré lundi le président de la République au cours de la promulgation de la Loi constitutionnelle révisée du 3 décembre 2020.



La nouvelle Loi constitutionnelle met en oeuvre les résolutions du 2ème Forum national inclusif. "Les résolutions sont le fruit d'une analyse lucide. L'évaluation qui a été faite a monté la nécessité d'une marche commune sur la voie de la démocratie, du renouveau et du progrès. Toute réforme institutionnelle qui va dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation a une dimension sacrée. L'adaptation a toute épreuve pour être à la hauteur des défis en lien avec le temps et les évolutions qui en découlent", a souligné le chef de l'État Idriss Deby.



"Notre préoccupation première c'est la rénovation utile de cette Nation qui nous a tout donné. Notre raison d'être c'est l'avenir du Tchad. Aucune considération ne saurait transcender la foi patriotique et l'amour du pays. Nous n'avons d'ailleurs aucune raison de désespérer et de ne pas croire en ce pays", a ajouté le dirigeant tchadien.



Selon lui "tous ceux qui pensent que noircir le Tchad est un investissement ou une action en bourse se trompent lourdement. Le Tchad illustre ne sera jamais un ascenseur politique. Le Tchad éternel et aucun calcul mesquin quelque soit sa corrosivité ne peut altérer ce précieux trésor".



L'évaluation de la mise en oeuvre des résolutions et recommandations du 2ème Forum national inclusif aura lieu dans trois ans. "Nous sommes en face des actes de haute portée qui résultent de la volonté populaire. Le moment viendra où l'on pourra faire des évaluations de l'existant comme celles qui ont été faits au cours du 2ème Forum national inclusif. En décidant d'instaurer une session d'évaluation triennale du forum, les tchadiens ont fait preuve de perspicacité car les lois humaines sont par essence évolutives", a relevé le chef de l'État.



Et d'ajouter que "ce pays est un héritage commun. Nous avons tous l'obligation de contribuer à l'oeuvre de la cohésion fraternelle, de la stabilité, de la paix et du développement. J'insiste sur la notion d'obligation car si on ne le fait pas aujourd'hui, la condamnation de la postérité sera sans appel".