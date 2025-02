Tchad : Lutter contre la polarisation et la désinformation, un défi pour l'unité nationale

La polarisation du paysage médiatique tchadien, exacerbée par la désinformation et le "Bad Buzz", divise et fragilise la société. C'est le constat dressé lors d'une conférence de débats organisée par la fondation Voice 4 Thought.





Des racines historiques et un impact des nouvelles technologies





Selon Allaisaim Bruno, assistant chercheur, la polarisation au Tchad remonte à l'indépendance et a été amplifiée par les conflits. Les réseaux sociaux ont accentué ce phénomène, avec des discussions en ligne souvent polarisantes.





Des témoignages inquiétants





Halimé Narbaye a exprimé son inquiétude face à la virulence des réactions identitaires sur les réseaux sociaux, craignant des divisions profondes au sein de la société.





Un appel à l'unité et à la dépolarisation





Les intervenants ont souligné la nécessité de lutter contre les discours de haine et de promouvoir des récits qui renforcent l'unité et la paix. Ils appellent à une prise de conscience collective pour contrer les manipulations et les discours divisifs.





Des solutions proposées





Allaisaim Bruno propose de dépolariser en racontant des histoires positives et unificatrices, et en évitant les informations qui accentuent les tensions.