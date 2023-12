Tchad : Lydie Beassemda a animé la campagne du Non à Laï

La place de l'Indépendance de Laï a servi de cadre à un meeting du Bloc fédéral, ce mercredi 13 décembre 2023.



C'est Lydie Beassemda, la deuxième vice-présidente du Bloc fédéral, qui a animé ce grand rassemblement, appelant la population de la grande Tandjilé à voter Non, lors du prochain référendum.



Les partisans du Non, principalement des jeunes, sont sortis nombreux, joyeux, arborant des spécimens du bulletin de vote Non, et des écharpes autour du cou, pour accueillir la mission dirigée par la deuxième vice-présidente nationale et porte-parole du Bloc fédéral.



Ce meeting était attendu depuis le lancement de la campagne référendaire, et il a permis aux partis alliés du Bloc fédéral, dirigés par Mme Lydie Beassemnda, qui est également présidente du parti PDI, de satisfaire les attentes de leurs partisans.



En souhaitant la bienvenue à la délégation, le président du comité d'organisation, Doglengar Ndoledingar, a souligné que c'était l'occasion de dissiper l'obscurité politique qui avait marqué le pays, pendant plus d'un demi-siècle.



Il a insisté sur le fait que l'expérience de l'État unitaire, que le Tchad avait amorcée depuis son indépendance, n'avait guère amélioré la situation socio-économique du pays, et qu'il était temps de changer ce système politique qui ne favorise qu'une catégorie de citoyens.



La deuxième vice-présidente du Bloc fédéral et porte-parole, a expliqué les raisons du choix du Non, lors du prochain référendum dans son discours à la population. Elle a conclu en demandant aux délégués des bureaux de vote de s'assurer d'un nombre équitable de bulletins, avant le début du scrutin.