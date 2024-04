Tchad : MBA Madji Leci annonce ses réalisations et ses projets futurs dans la lutte contre l'endométriose

Raissa Madjibeye, présidente de MBA Madji Leci, une plateforme de lutte contre l'endométriose, a commencé par expliquer ce qu'est cette maladie gynécologique chronique qui provoque des douleurs pelviennes invalidantes. Elle a souligné que cette plateforme est la seule initiative au Tchad qui traite de cette pathologie. Ainsi, la plateforme cherche non seulement à sensibiliser le public sur l'endométriose, mais aussi à accompagner et conseiller les femmes touchées par cette maladie et leur entourage, pour leur permettre de mieux vivre avec cette condition.



Roukhaya Mahamat Traoré, promotrice de la plateforme, a évoqué les réalisations de MBA Madji Leci au cours de ses premiers mois d'existence, tout en présentant les activités prévues pour l'avenir. Elle a encouragé les femmes à s'unir dans la lutte contre l'endométriose et a appelé des partenaires comme le ministère de la Santé publique à soutenir des campagnes de sensibilisation pour le dépistage volontaire des femmes, en collaboration avec des gynécologues.



Pour le bilan des activités réalisées dans le cadre du Mars Jaune 2024, la plateforme a lancé une enquête nationale sur l'endométriose au Tchad, organisé des campagnes médiatiques, des causeries éducatives, et a participé à des émissions radio.