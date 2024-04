Tchad : MIDI anime son meeting à Moundou

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 06 mai prochain, Mahamat Idriss Deby Itno, le candidat de la Coalition Tchad Uni, a tenu un meeting à Moundou ce jeudi 25 avril 2024.



La campagne présidentielle poursuit son cours, après Sarh, Koumra et Doba, c'est au tour de la capitale économique, Moundou, de recevoir la visite du candidat de la Coalition Tchad Uni. Rencontrer ses sympathisants et militants, pour leur faire découvrir les projets qu'il porte pour leur localité, est le but de cet événement.



Organisé au stade, ce meeting a réuni un grand nombre de la population qui est venue des 4 coins du Logone Occidental, pour venir soutenir leur candidat Mahamat Idriss Deby Itno.



Comme tout autre meeting, les promesses n'ont pas manqué. Le candidat a promis de stimuler la croissance économique, il s'est dit déterminé à créer un environnement propice à l’économie ; finaliser les projets de l'éducation et de la santé en cours. Enfin, il a affirmé d'être très content que grâce à la centrale à gaz, Moundou totalise 9 mois sans coupure d'électricité.