TCHAD Tchad : MSF Suisse et le ministère de la Santé évaluent le projet Pilote PEV à N’Djamena

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 15 Août 2024





Médecins Sans Frontières Suisse (MSF Suisse) a organisé un atelier de bilan à mi-parcours du projet pilote de support au Programme Élargi de Vaccination (PEV) dans les districts Centre et Est de N'Djamena. Cet atelier, qui s'est tenu du 07 au 09 août 2024 dans un centre à N'Djamena, a réuni divers acteurs, dont le chef de mission de MSF Suisse au Tchad, Jean Bourges.



La vaccination reste un pilier fondamental du Plan National de Développement Sanitaire du Tchad, visant à atteindre une couverture vaccinale de 90 % pour chaque antigène d'ici 2030. Au sein du Ministère de la Santé Publique (MSP), une direction spécifique est chargée de coordonner les activités nationales de vaccination, incluant la compilation et l'analyse des données de couverture. Pour soutenir les efforts du gouvernement tchadien, MSF Suisse a lancé en janvier 2023 un projet pilote de support au PEV, couvrant les districts sanitaires Centre et Est de la province de N'Djamena.



Le choix de ces districts a été guidé par des indicateurs clés tels que la couverture vaccinale, l'accès aux services de PEV et la résurgence des maladies évitables par la vaccination. Le projet cible environ 81 830 enfants âgés de 0 à 23 mois et 202 607 femmes en âge de procréer.



La stratégie du projet repose sur trois piliers : placer les patients et la population au cœur de l'activité médicale, renforcer les capacités et le support technique au niveau communautaire et des centres de santé, et adopter une approche transversale de communication et de plaidoyer. Après plus d'une année de mise en œuvre, cet atelier de bilan à mi-parcours a permis à MSF Suisse et au MSP d'évaluer l'impact du projet, de partager les bonnes pratiques et de définir les prochaines étapes de collaboration.



L'objectif spécifique de l'atelier était de partager des informations sur la mise en œuvre du projet de février à juillet 2023, d'analyser les bonnes pratiques et les améliorations réalisées de juillet 2023 à juin 2024, et d'évaluer l'impact global du projet. Les discussions ont permis de définir les prochaines étapes de la collaboration entre MSF Suisse et le MSP pour renforcer le PEV.



Dans son allocution, Jean Bourges, chef de mission de MSF Suisse au Tchad, a rappelé que ce projet, lancé en février 2023, est né grâce aux efforts des autorités sanitaires et politiques du Tchad. Son objectif principal est de réduire la morbidité et la mortalité chez les enfants de 0 à 23 mois et les femmes en âge de procréer grâce au renforcement de la vaccination de routine. Il a souligné l'excellence de la collaboration entre MSF Suisse et le MSP, remerciant la délégation sanitaire de N'Djamena, les médecins chefs des districts Centre et Est, ainsi que tous les personnels des structures de santé impliqués dans l'implémentation du projet.



Jean Bourges a réaffirmé l'engagement de MSF Suisse à renforcer davantage son appui technique et financier pour améliorer les services de vaccination de routine au Tchad, en particulier dans les districts appuyés par le projet.





