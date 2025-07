Tchad : MSF renforce son assistance d'urgence aux réfugiés de Tiné face à l'approche de la saison des pluies

Des populations vulnérables et des besoins croissants

De nombreuses personnes arrivent à Tiné dans un état de grande faiblesse et de malnutrition après avoir fui les violences, notamment du Nord Darfour. Elles doivent ensuite patienter avant d'être relocalisées dans des camps plus stables. Pour les soutenir durant cette phase critique, MSF a déjà distribué des moustiquaires, des seaux, des savons, des nattes et d'autres ustensiles à plus de 2 700 ménages.





De plus, des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ont été fournis à 6 992 enfants âgés de 6 à 59 mois et à 909 femmes enceintes et allaitantes, ciblant les populations les plus vulnérables à la dénutrition.





Une intervention multidisciplinaire pour répondre à l'urgence

En collaboration avec les autorités locales, les équipes de MSF apportent une aide médicale essentielle. Elles mènent également des activités visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène, deux facteurs cruciaux pour prévenir les maladies dans un contexte de forte concentration de population. Ces actions visent à répondre aux besoins les plus urgents suite à l'afflux important de réfugiés soudanais enregistré ces derniers mois dans la région.