Tchad : Madame Laura Lo Castro nommée dans l’Ordre National du Tchad au grade de Chevalier

La nomination de Madame Lo Castro dans l'Ordre National du Tchad est une reconnaissance bien méritée de son engagement et de ses réalisations exceptionnelles. C'est un symbole fort de l'appréciation du Tchad pour son travail humanitaire et sa contribution inestimable à la vie des réfugiés dans le pays.





Au cours de ses 30 années d'expérience dans le domaine humanitaire, Madame Lo Castro a fait preuve d'un dévouement sans faille à la cause des réfugiés, en œuvrant sans relâche pour leur protection et leur bien-être. Son leadership et son expertise ont été essentiels pour le succès des programmes du HCR au Tchad, apportant une aide vitale à des milliers de personnes déplacées par les conflits et la persécution.



Le grade de Chevalier dans l'Ordre National du Tchad est une décoration honorifique accordée par les autorités tchadiennes pour récompenser les mérites et les services rendus à l'État et à la nation.



En tant que Représentante du HCR au Tchad, Madame Laura Lo Castro a joué un rôle important dans la coordination de l'assistance humanitaire et la protection des réfugiés sur le territoire tchadien.



Cette nomination souligne la reconnaissance du travail et de l'engagement de Madame Lo Castro pour venir en aide aux populations déplacées et vulnérables au Tchad, dans le cadre du mandat du HCR.



Cette distinction honorifique traduit également les bonnes relations de coopération entre le Tchad et les Nations Unies, notamment dans le domaine de l'aide aux réfugiés et des interventions humanitaires.



Cette nomination témoigne de l'importance accordée par les autorités tchadiennes à l'action humanitaire internationale sur leur territoire et de la reconnaissance du rôle joué par Madame Laura Lo Castro et le HCR dans ce contexte.