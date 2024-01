Tchad : Magso se relance en 2024 avec « Nagdar »

Sa nouvelle chanson "Nagdar" exprime les difficultés d'une relation amoureuse vécue par un artiste, confronté à la négligence et au jugement. Avec des paroles chantées en arabe local et des couplets dans différentes langues, cette chanson promet d'être riche en émotions.



Le titre choisi par Magso pour cette sortie est le fruit d'une maturation musicale, de l'affûtage de ses compétences d'écriture et de la mise en scène de ses réalités. Il aborde des thèmes profonds tels que la persécution et les défis auxquels il fait face en tant qu'artiste. À travers ces mots poignants, il mentionne l'importance de la foi en Dieu dans sa vie.



L'annonce de cette nouvelle chanson a déjà suscité un fort soutien sur les réseaux sociaux tels que TikTok et WhatsApp, démontrant ainsi l'attente du public pour cette œuvre artistique qui tombe au bon moment. En plus de son talent musical, il convient également de souligner que Magso est diplômé en économie de l'université De Yaoundé 2 Soa et monteur d'images dans un média local.



Ainsi, "Nagdar" s'impose comme une étape importante dans le parcours artistique de Magso qui promet non seulement une expérience musicale remarquable mais aussi une réflexion profonde sur la vie personnelle et professionnelle du jeune artiste.