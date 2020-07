Tchad : Mahamat Aware Neissa nommé conseiller à la Présidence

Le décret n°1592 du 24 juillet 2020 porte nomination de Mahamat Aware Neissa en tant que conseiller chargé de mission à la Présidence de la République.



Mahamat Aware Neissa, ingénieur d’aviation civile, diplômé de l’académie aéronautique russe de Saint Petersburg ambitionne de diriger l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) comme directeur général. Il propose cinq axes majeurs pour relever les défis de cette structure. Mahamat Aware Neissa entend renforcer la sécurité de la navigation aérienne et de l’aviation civile ; repenser la gouvernance ; promouvoir les partenariats et la coopération internationale ; relever le défi majeur de la mobilisation des ressources ; replacer l’innovation et la technologie au cœur de la transformation du secteur.



Mahamat Aware Neissa a exercé plusieurs hautes fonctions au Tchad. Il a présidé tour à tour le Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers (CCSRP) et le conseil d’administration de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC). Il fut aussi secrétaire général adjoint et titulaire du ministère du Transport et de l’Avion civile. Ce haut cadre tchadien est un polyglotte parlant le français, l’anglais, le russe et l’arabe.



Le candidat au tchadien au poste de directeur général de l’ASECNA était aussi directeur général de l’Agence nationale de sécurité informatique et de la certification électronique (ANSICE). C’est un connaisseur du secteur aérien, ayant acquis plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du transport et de l’aviation.