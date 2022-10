Tchad : Mahamat Hanno nommé ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable

Mahamat Hanno est nommé ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable dans le gouvernement d'union nationale de Saleh Kebzabo. Ancien directeur général de l'ANS(E) et ex-politico-militaire ayant regagné le pays avec Mahamat Doki Warou, Mahamat Hanno a participé aux assises nationales en intégrant notamment le Présidium.



Mahamat Hanno remplace Mahamat Ahmat Lazina qui est nommé ministre de la Jeunesse et du Leadership entrepreneurial.