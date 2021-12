Tchad : Mahamat Idriss Deby plaide pour la transformation du système éducatif

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a appelé ce 29 décembre à aller dans le sens de la transformation du système éducatif national et contribuer ainsi à l’émergence d’une génération de jeunes qualifiés, créatifs et compétitifs sur le marché du travail et de l’entrepreneuriat. Il s'est exprimé au cours de la clôture du Forum national de la jeunesse.



"Notre pays se redressera et l’ambition de construire un système éducatif performant, et garantir à chaque jeune tchadien, une éducation de qualité, une formation qualifiante et un emploi décent ne souffrira d’aucune embûche", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Au plan politique et de l’administration, le PCMT promet de veiller à l’inclusion des jeunes à tous les niveaux et leur participation aux différentes échéances électorales à venir.