Tchad : Mahamat Tahir Orozi élu président du club Élect Sport

L'actuel ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mahamat Tahir Orozi, a été élu dimanche en tant que nouveau président du club de football Élect Sport, à l'issue d'une assemblée générale élective.



Unique liste à présenter sa candidature, celle du général Mahamat Tahir Orozi a été choisie par acclamation.



L'officier supérieur prend les reines du club pour un mandat de quatre ans, entouré d'un bureau de neuf membre dont cinq conseillers.



"Nous allons emmener Élect Sport au plus haut niveau, national et InchAllah au niveau international", a déclaré le nouveau président, appelant au soutien de tous.



Il succède à Douga Ahmat Fathi, ex-maire du 2ème arrondissement de N'Djamena décédé le 13 mai 2020.



Le club de football a remporté à ce jour sept titres de champion du Tchad.