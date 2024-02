Par Décret N°0118/PT/PM/MATHU/2024 du 16 février 2024, Mahamat Wardougou Nouri est nommé Directeur du Guichet Unique des Affaires Foncières et de la Sécurité numérique au Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. II était le délégué du ministère de l'aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Mahamat Wardougou Nouri a passé toute sa carrière dans ce département ministériel.