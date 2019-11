Tchad : Mahamat Zene Bada reste à la tête du MPS à l'issue du congrès

Le 8ème congrès du Mouvement patriotique du salut (MPS) a pris fin ce dimanche au Palais du 15 janvier à N'Djamena, en présence de milliers de militants. Le président de la République Idriss Déby et la Première Dame Hinda Déby ont également pris part à la cérémonie de clôture du congrès, en fin de journée.



L'actuel secrétaire général du MPS, Mahamat Zene Bada est maintenu à la tête du parti. Il conduira le MPS aux prochaines élections législatives et communales.



Au cours de la seconde journée des assises du parti, les textes révisés du statut et du règlement intérieur du parti ont été présentés.



De nombreuses propositions ont été formulées par les participants pour renforcer le parti, notamment la création de 12 nouvelles commissions et sous-commissions au sein du Conseil national du salut (CNS) ou encore l'augmentation du nombre de membres au sein du CNS avec au moins 2000 membres contre 1500 auparavant.



Le MPS compte prendre en compte le découpage administratif pour restructurer son bureau politique national (BPN). Sept nouveaux membres viennent s'ajouter au BPN, passant d'un effectif de 120 à 127 personnes.



Des recommandations ont été énumérées au cours de la cérémonie de clôture, suivies du discours du chef de l'Etat Idriss Déby.



Des membres du BPN ont désormais la charge de peaufiner les listes pour les prochaines échéances. Les militants du parti ont émis le souhait que les listes de candidats comprennent plus de femmes et de jeunes.



Le 8ème congrès du parti était axé sur le thème : « Premières élections législatives et locales de la 4e République : en mouvement vers la victoire ; la victoire pour le progrès du Tchad ».