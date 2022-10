Tchad : Mahmoud Ali Seïd aux côtés des sinistrés du 9ème arrondissement de N'Djamena

De Walia à Dingangali, en passant par Gardolé Djeddid, Toukra, et les autres quartiers longeant les fleuves Chari et Logone, le chef du département a trouvé sur le terrain des jeunes très motivés pour parer la route à cette inquiétante inondation, avec les moyens de bords.



Ces jeunes ont rapporté au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat qu’ils veillent nuit et jour pour inspecter les coins et recoins des digues. Les moindres failles sont aussi colmatées par des sacs remplies des sables, avec des planches ou encore d’autres moyens plus solides.



Très touché par cette détermination de la jeunesse du 9ème arrondissement, le ministre Mahmoud Ali Séïd s’est invité aussi à la messe en aidant les jeunes à transporter des sacs de sables. Il a encouragé ces jeunes à plus d’ardeur, plus d’optimisme et à continuer à aller dans ce sens en vue d’éviter à la ville de N’Djaména, une inondation cauchemardesque.



Séance tenante, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat a décidé d’apporter sa contribution personnelle en appuyant les jeunes des différents quartiers du 9ème arrondissement avec des matériels de travail et d'autres gestes. Le ministre Mahmoud Ali Séïd appelle l’ensemble de ses concitoyens à voler au secours des zones touchées par la montée des eaux.