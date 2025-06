Tchad : "Main dans la main pour la paix" - Manda 2 au cœur d'une campagne de sensibilisation

Cette visite a également permis au préfet de s'imprégner de l'atmosphère sécuritaire autour du poste de sécurité récemment réactivé par le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari. Cette réouverture vise à rassurer les habitants de Manda 2 et à garantir une présence dissuasive face aux éventuelles violences.







Dans un climat d'écoute et de dialogue, les populations locales – incluant chefs traditionnels, chefs de ferriques, jeunes, femmes et représentants des agriculteurs et des éleveurs – ont salué cette initiative. Elles ont exprimé leur volonté de vivre ensemble en paix, mais ont également soulevé plusieurs préoccupations, dont :



La persistance des conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs, souvent liés à l’accès à la terre et au non-respect des couloirs de transhumance.

L'accaparement des terres agricoles, parfois au détriment des pratiques traditionnelles de gestion foncière.

Le non-respect des us et coutumes locaux, perçu comme un facteur de discorde croissante.

Un manque criant d'infrastructures de base en matière d'éducation, de santé et de routes, freinant le développement local.



Face à ces préoccupations légitimes, le préfet Bienvenu Simadjingar a exhorté l’ensemble des acteurs locaux à privilégier le dialogue, la tolérance et la cohésion sociale, qu'il a qualifiés de piliers essentiels du développement durable. Il a rappelé que "sans paix, il n’y a pas de progrès possible" et que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la consolidation d’un climat apaisé.





Enfin, il a promis de transmettre fidèlement toutes les doléances recueillies aux autorités compétentes, tout en réaffirmant l’engagement de l’administration à soutenir toutes les initiatives en faveur d’une coexistence pacifique.