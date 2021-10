Tchad : Makiro et Magi Magi, deux disc jockey pour une musique de qualité

La particularité de ces deux grands Dj dans le mix reste indiscutable au point où les grands show de la capitale leurs sont souvent confiés, notamment les concerts de musique, grande campagne, show case, spécial privé, picnic, tournées nationales et même internationales.



La vision de ces grands Dj tchadiens est de valoriser à tout prix les rythmes propres aux tchadiens. Pour cela, Makiro et Magi Magi ont plusieurs fois fait des recommandations aux musiciens tchadiens concernant les types de créations et des arrangements pouvant favoriser la consommation dans les grands show. Ces recommandations habituellement faites à travers des interviews ne semblent pas respectées par les auteurs de chansons au Tchad. Makiro et Magi Magi sont les rares Dj tchadiens qui sont en contact avec les internationaux et souvent invités dans les show de mix à l'extérieur du pays.



Très proches des artistes tchadiens, ils encouragent les musiciens tchadiens au travail professionnel afin qu'à travers leurs relations à l'international, la promotion des artistes tchadiens puisse se faire dans d'autres pays par leurs semblables. Pour un musicien, s'écouter dans un mix de leur console dépend de la qualité du titre. Il est donc important que les jeunes musiciens tchadiens les consultent avant la sortie des titres car ensemble ils pourront rectifier les petites erreurs jusqu'à la satisfaction.