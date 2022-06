Tchad : Maman Eldjima, une voix mélodieuse qui résonne encore

La cantatrice Maman Eldjima n'est pas oubliée. Ne dit-on pas que l'artiste ne meurt jamais. A l'occasion de la fête de la musique, l'on se souvient encore de ce visage balafré et de cette voix aussi fluide, qui reste encrée dans les cœurs des mélomanes.

A l'exemple de son duo avec Sultan, cette voix baguirmienne est écoutée ici et là dans les différentes villes du pays et à l'échelle internationale.



Née en 1945 à Madjarao, un petit village situé à quelques kilomètres de la capitale du Barguirmi, Massénya, Maman Eldjima, à 18 ans déjà, a montré son talent de chanteuse. Malheureusement, il a fallu 60 ans pour trouver un producteur, et Youssouf Kedergueli peut en témoigner : « Voilà le visage caché du monde artistique tchadien, cette patience a fait d'elle un monument du Barguirmi ».



Maman Eldjima a quitté la scène musicale en octobre 2021, cela fait aujourd'hui 10 ans que cette belle voix est irremplaçable. C'est toute une figure de l'univers musical tchadien qui est mort. Dans un pays où la musique est au seconde rang, Maman Eldjima a su à travers sa voix faire la fierté de toute une communauté.



Cette femme qui incarne la beauté tchadienne par sa voix a plantée la joie aux cœurs de ses fans. La cantatrice morte certes mais elle reste une archive vivante.