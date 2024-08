Tchad - Mandoul : Békamba sous les eaux, une population sinistrée

Les principales cultures vivrières de la zone, notamment le sorgho, le maïs, le sésame et le mil, ont été gravement endommagées par les eaux. Cela a causé d'importants dégâts matériels pour la population locale, qui se retrouve aujourd'hui dans une situation de grande précarité.



Les habitants sont complètement désemparés face à cette catastrophe naturelle qui a dévasté leur environnement et leurs moyens de subsistance.



Cette situation d'urgence nécessite une intervention rapide des autorités et des organismes d'aide humanitaire pour venir en aide aux sinistrés et leur permettre de faire face aux conséquences de ces inondations.



La population du canton Békamba est aujourd'hui grandement affectée par cette catastrophe, qui met à mal leur sécurité alimentaire et leurs conditions de vie. Une mobilisation d'urgence s'impose pour apporter un soutien adéquat aux personnes touchées.