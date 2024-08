Tchad - Mandoul : Le Préfet Boukar Adoum Tchéré s'engage pour la paix entre éleveurs et agriculteurs

Au menu des échanges, la gestion des couloirs de transhumance, le respect des us et coutumes, le respect des engagements à se conformer aux comités de gestion de conflits en cas de mésententes, mais également le respect de la hiérarchie.



À travers ces actions, le Préfet cherche à prévenir et résoudre les conflits potentiels entre les éleveurs et les agriculteurs dans la région du Mandoul.



Cette initiative du Préfet vise à promouvoir la coexistence pacifique et la gestion concertée des ressources entre ces deux communautés économiques importantes au Tchad.