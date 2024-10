Tchad - Mandoul : Les femmes productrices de karité boostent leur savoir-faire grâce à Dignité Internationale

Pendant plusieurs jours, les participantes ont bénéficié d'une formation théorique et pratique dispensée par des experts en la matière. Elles ont appris à maîtriser de nouvelles techniques de transformation du karité, telles que la production de beurre de karité, de savon et d'autres produits cosmétiques à haute valeur ajoutée.



Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus globale visant à améliorer les conditions de vie des femmes rurales et à valoriser les produits locaux. En effet, le karité est une ressource naturelle abondante au Tchad, mais son exploitation est souvent limitée par le manque de connaissances techniques et de moyens financiers.



Les nouvelles techniques de transformation leur permettront d'obtenir des produits finis de meilleure qualité, répondant ainsi aux exigences des marchés locaux et internationaux.



En proposant une gamme plus large de produits à base de karité, les femmes pourront augmenter leurs revenus et améliorer leur niveau de vie.



En acquérant de nouvelles compétences et en développant leurs activités, les femmes pourront renforcer leur indépendance financière et jouer un rôle plus actif dans le développement de leur communauté.



La collaboration entre l'APROFIKA et Dignité Internationale est un exemple concret de partenariat pour le développement. En mettant en commun leurs compétences et leurs ressources, ces deux acteurs contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et à la promotion de l'économie locale.