Tchad - Mandoul : Quatre personnes blessées et neuf cases brûlées dans un incendie dans le village Kol

L'incendie s'est déclaré en début d'après-midi, et malgré les efforts des habitants pour circonscrire les flammes, celles-ci se sont rapidement propagées en raison du vent violent qui soufflait ce jour-là. Les pompiers ont été dépêchés sur place mais les dégâts étaient déjà considérables.



Les neuf cases réduites en cendres représentaient le foyer et les biens de plusieurs familles qui ont tout perdu dans cet incendie dévastateur. En plus des pertes matérielles, quatre personnes ont été blessées lors de l'incident. Heureusement, elles ont pu être prises en charge rapidement par le personnel médical du dispensaire local.



Cet événement dramatique soulève des questions sur la prévention des incendies dans les zones rurales du Tchad. Les habitants du village Kol appellent à un renforcement des mesures de sécurité incendie ainsi qu'à un soutien accru pour reconstruire leurs foyers et reconstituer leurs réserves alimentaires perdues.



Cet incendie rappelle également l'importance cruciale d'une solidarité communautaire face à de telles tragédies. Déjà, des initiatives locales sont mises en place pour apporter un soutien aux familles affectées par cette catastrophe.